„Kada sam isekao prvi badnjak ja sam iz torbe izvadio pogaču, pšenicu, rakiju, a sve to asocijacije da bude domaćinstvo bogato. Prekrstio sam se, pomolio se bogu čestitao dešnjaka i stavio malo žita, napravio sam krst sa tim žitom i stavio sam parče pogače koju je supruga umesila. Onda sam iseko drugi odnosno levi badnjak, pa srednji fino ih sredio i stavio po malo parče hleba na panj koji je ostao gde su bili badnjaci i onda sam krenuo kući, došao kući i stavio ispred kuće uza zid tako da do samog mraka badnjaci stoje postavljeni i sva čeljad preko dana čestitaju badnjak i poljube ili ako dođe neki gost isto tako, ali niko ne dira badnjake golim rukama već rukavicom“, dodao je Vukašinović.

„Za Badnji dan sprema se pogača obavezno, punjena paprika, kupusnik i riba i to se ponese ko ide da seče badnjak i rakiju i pšenicu i ide u badnjake. Ranije smo unosili slamu, posle toga neke dušeke smo stavljali na podu, a sada smo stariji i verovatno drugi stariji ne možemo tu da se saginjemo već na stočić mali uveče spremimo sve da bude posno. Spremimo kupusnik, punjenu papriku, krompir salata, voće, kesten, nema Božića bez kestena. Domaćin iseče badnjak na male parčiće što može da se stavi u šporet, stavi ispred vrata i već predveče kada smo završili sve pripreme i kada više niko neće da dolazi u kuću onda domaćin unese badnjak i unosi u kuću, a domaćica uzme pšenicu i baca na domaćina i kaže "Dobro došo Badnjače" i taj badnjak se stavlja u šporet, tri badnjaka se unose, nakon čega sednemo za sto, zapalimo sveću, okadimo se, tu je i pogača ona što je spremljena koja se seče sutra dan kad as podiže slava.Moje unuke, jedna unuka dođe pa sa babom baca žito kada unose badnjak, a druga unuka sa dedom nosi badnjak na rame i unosi u kuću“, kaže Zlata Vukašinović.

„Uveče kada sam sa unukom uneo badnjak, čestitamo Božić, uoči Božića. Ujutru kad ustanemo čekamo polaznika ili položajnika kako već neko naziva. Moj položajnik je moja unuka, sada ne samo unuka nego i dve praunuke i zet. One dođu završi se ono po običaju, otvore se vrata do šporeta onda nas sa žitom dočeka domaćica, baca žito čestitaju Srećan Božić uzima badnjak prodžara u šporet i onda tamo govori "Koliko iskrica toliko parica, koliko žiški toliko ovaca nabraja sve, toliko čeljad"... Polaznik stavi paru, metalni novac stavi i onda na badnjak ima i so preko koga se iz ljubimo čestitamo Božić jedni drugima, prekrstimo se, okadimos sedamo za sto i mezimo. Sad je već postavljena hrana koja više nije posna nego mrsna“, rekao je Vukašinović.

„Za Božić se sprema sve masno, tu mora da ima i pečenje, nekad i kokošku ispečeno, nekada svinjsko, uglavnom mora da ima nešto mesnato, obavezno mora da ima suvo meso, vešaljka i to prvi da se pojede, kolači, salata i svašta nešto spremamo i voće šta ostane. Neko sprema pogaču, a neko pitu i tu stavljaju pare, grančicu od drena da deca budu zdrava i domaćini, zatim bagrem da se grame za momke i devojke sve se to stavlja u pogaču. Ja na primer stavljam pitu, od moje majke sam nasledila to sve postavim to u pitu. Posle toga dignemo slavu, ručamo i da vidimo šta će ko da dobije i svako ispred sebe uzima parče, gledamo dal je ko izvukao za zdravlje, pare ili šta drugo“, priča Zlata Vukašinović.