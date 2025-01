Otac Staniša Arsić poželeo je da Isus podari mir svakom čoveku, porodici i domu, svuda gde je to potrebno, navodeći da je on najpotrebniji narodu na Kosovu, ali i svim pravoslavnim hrišćanima koji stradaju svuda po svetu.

„Naš narod na Kosovu i Metohiji trpi ove nedaće koje nas snalaze, ali uz Božiju pomoć, nadu, i veru u Boga, sve ćemo da preživimo. Da naš narod 'pretekne', što bi rekli. Čini mi se da je Sveti Stefan Nemanja rekao 'sve dok se sine u tvom mestu čuje tvoj glas, tvoj jezik, znaj da nije izgubljeno'. A mi da se potrudimo, draga braćo i sestre, da sve ono što je do nas činimo, sve što možemo, da damo maksimum od sebe, ne višak, ne ono što nam spada sa stola kada jedemo, ne to, nego baš onaj najveći komad koji držimo u ruke, a to je našu veru, veru u Boga, veru u onoga koji je došao među ljude da donese mir“, rekao je Arsić.