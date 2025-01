"Slađanu je ovo već treći Božić bez porodice. Svi smo toliko potišteni da nam ni praznici više nisu ono što su bili pre svega ovoga što nas je snašlo. Deci je najteže, koliko god da se tokom godine drže, kada dođe Badnji dan i kada treba badnjak da unesemo u kuću, mislim da tada emotivno eksplodiraju i sva ta tuga pokulja iz njih. Nekada smo to svi zajedno radili i toliko se radovali, a sada kada im je tata u zatvoru, bez osnovnih uslova, možete samo da zamislite kako im pada to... ", priča nam Suzana.

"Ima trenutaka kada baš padne psihički, i on je samo čovek, koliko god se trudio da sve to podnese stoički zbog nas troje... A ja znam da tamo malo malo pa ni grejanje nemaju, a i kada imaju, to je toliko slabo da je i dalje zaista hladno, smrzavaju se. Nedavno im ni kantina nije radila, pa nisu mogli da kupuju kafu, cigarete, ali to nikome nije bitno, kao da oni nisu ljudi koji imaju osnovne potrebe. Mi im naravno stalno nosimo, ali pitanje je kada će im i šta dozvoliti da dobiju. Jednom mi nisu dali čak ni šumeći vitamin C da mu dam, pa vam je onda sve jasno. I slava nedavno kada nam je bila on je mogao cimere da posluži samo jabukom i jednom malom torticom koje sam mu odnela od svega ostalog. Ma, duša čoveka da zaboli", veli nam Suzana.