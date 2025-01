„Danas je trebalo da bude održano početno izjašnjavanje o krivici petorice lica koji su optuženi da su izvršili krivični zločin, ratni zločin. Međutim, do istog nije moglo da dođe, jer Specijalno tužilaštvo nastavlja jednu lošu praksu, da se nama kao braniocima ne dostavljalju spisi predmeta. Pored toga što to nije naša obaveza, ja sam 3. januara bila u Specijalnom tužilaštvu i pokušala da preuzmem spise predmeta, ali nisu bili prevedeni. Danas smo pokazali da ne želimo da učestvujemo u stvaranju jedne loše prakse, koja ide na štetu optuženih lica, jer im se uskaćuje pravo na odbranu, time što ti spisi predmeta nisu istovremeno kada je podignuta optužnica prevedeni na srpski jezik, onako kako to zakon kaže“, objasnila je Filipović za Kosovo Onlajn.