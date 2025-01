„Braćo Srbi, jedino uz strpljenje možemo biti spaseni. Policija, čak i ako kojim slučajem uhvati počinioce, neće ih kazniti. Reći će da je u pitanju incident. Tužilac će slučaj okarakterisati kao manji incident, a sudija će, ako slučaj stigne do suda, počinioce osloboditi, jer – takva je pravda kada se nešto učini u srpskom selu. Za razliku od toga, Srbin ni u svom selu ne sme glasno da govori, ne sme kasno da se kreće, to se smatra provokacijom i mržnjom. Zato, braćo moja Srbi, naoružajmo se strpljenjem. I ovo će proći, jer ničija nije do zore sijala", napisao je Zlatičanin u komentaru zbog čega je priveden.