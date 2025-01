„Ne mogu da kažem ništa nemam izveštaj za to, ja sam video objavu Stefana ali nemam izveštaj za to, ja samo imam to da je zaustavljen, uhapšen je, bio je neprijatan prema policajcima. Dobio je 15 dana pritvora. Sudski poziv je dobio zbog pijanstva“, rekao je Fejza za Kosovo onlajn.