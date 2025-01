"To ukazuje na jaku vezu sa matičnom državom. Ona ne sme da se raskine, već mora da se jača. Srbija isplaćuje 28.000 penzija i 32.000 plata na KiM. Zato pozivamo sve Srbe sa KiM da u velikom broju, masovnije nego ikada, izađu na izbore 9. februara", kaže Milović.

Objašnjava i da su predstojeći izbori, kako navodi, najprljaviji do sada, a da je kampanja zvaničnika iz Prištine fokusirana na "blaćenje čelnika Srpske liste i optužbe protiv Republike Srbije".

"Aljbin Kurti u svojoj predizbornoj kampanji – osim govora mržnje, podele i straha – svojim biračima nema šta da ponudi. Nema novih radnih mesta i fabrika. Mladi ljudi mu odlaze u Evropu, a napuštaju ga lekari, medicinske sestre i prosvetni radnici. Ali, to kao da ga ne interesuje. Glavna mu je okupacija severa i njegova kontrola. Očekujemo da će do 9. februara biti daljeg pritiska na nas, ali mi moramo sve to da izdržimo i ja se iskreno nadam da ćemo 9. februara pokazati svoju istrajnost slogu i jedinstvo", ukazuje Milović.