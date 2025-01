Svedok Hoti, kazao je da je radio sa optuženim Milenkovićem, kao zatvorski čuvar do 1998. godine nije mogao precizno da odgovori kog su tipa bili zatvorenici u zatvoru u Prištini, navodeći da je u to vreme bolovao i od depresije, ali da se seća da je bilo osuđenika po kriminalnoj, ali i političkoj odgovornosti.

"U pitanju je bio čovek koji je bio vođa smene Dragiši, od koga, nažalost, nismo mogli da čujemo neke bitne stvari koje smo ga pitali mi i sudsko veće, jer se većinu stvari nije sećao. Ali, ono što je rekao u svakom slučaju ide u prilog Dragiši i njegovoj tezi odbrane i svemu onome što smo se trudili da pokažemo u toku ovog postupka. Niko od ovih lica, iako su svi oštećeni pročitani svedoku, nije se žalio na ponašanje Dragiše, niti bilo kog drugog stražara u pritvornom centru u Lipljanu i Prištini, gde je on radio, i to je ono što nam je bitno. Za slučaj da su ti oštećeni, koji tvrde da su bili maltretirani od strane Dragiše, stvarno to bili, logično je da bi se požalili njihovom nadređenom, koji je bio Albanac, ali kao što smo videli do toga nije došlo“, rekla je Filipović.