Političke kampanje za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji ulaze u sami završnicu ,a po ocenama analiticara mnogo je obecanja koja su i prilično nerealna.

Novinar Darko Mirković se javio direktno iz Prištine, pa se osvrnuo na atmosferu pred parlamentarne izbore:

- Političari kažu mnogo, a građani kažu da ne veruju baš u sve što se kaže, a kako će to izgledati videćemo 9. februara. Informaciju koju prenosimo jeste da je izborni panel za žalbe u Prištini do sada izrekao preko 400.000 evra kazni političkim strankama zbog, kako su rekli, različitih ophođenja, govora mržnje i stvarima koje ne smeju da se iznose u političkim kampanjama. Upravo u tom izricanju prednjače predstavnici Samoopredeljenja, ali tu su i političke partije protiv LDK. Uglavnom je to zbog poruka mržnje i porukama koje šalju političkim protivnicima. Na drugoj strani, očekivanja građana su različita, neki misle da Kurti treba da ostane na vlasti, a drugi smatraju da dosta stvari treba da se menja jer je aktuelna vlada narušila odnose sa SAD. Moramo da naglasimo da su u tom izricanju kazni, ali i govoru mržnje, predstavnici Samoopredeljenja bili fokusirani na sever Kosova, govore da je došlo njihovo vreme i da će nastaviti. Kurti je rekao da ako bude novi premijer, više neće biti priče o Zajednici srpskih opština i da je to pod patronatom Kosova i da nema šta da se razgovara.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o ovoj temi bili su Dunja Simonović Bratić, poslanica Narodne Skupštine i predstavnica Srbije u Savetu Evrope i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Simonović Bratić se osvrnula na burnu predizbornu kampanju na KiM i da li će garanti za legitimitet izbora biti delegacija SE koja će pratiti parlamentarne izbore:

- Pre svega, u Savet Evrope je već formirana ta grupa za posmatranje, oni su se organizovali, već su bili u poseti. Posmatranje izbora je redovna praksa, tako da videćemo, nadamo se da će koliko-toliko biti objektivni, a sledeće zasedanje, ako bude problema koje uvek očekujemo zbog iskustva, probaćemo da iniciramo i odradimo neku vrstu reciprociteta. Doduše, opet se nadam da nada poslednja umire, ali ne možemo biti naivni.

Matić je ocenio da li je realno da Srpska lista osvoji svih deset mandata:

- Nije realno, ona je ranije to imala, ali su Srbi na Kosovu dosta podeljeni, došlo je do erozije poverenja u Srpsku listu nakon svih onih dešavanja, ali je ona i dalje u najtešnijim odnosima sa Beogradom i u smislu sprovođenja i zaštite položaja Srba na KiM. Za Srbe je najbolje da ipak podrže Srpsku listu uprkos razlikama jer su Srbi egzistenciono ugroženi, a kada ste u takvom grču ne možete baš da birati ko nudi bolja obećanja, pogotovo Srbi ne bi trebalo da se dele na one sa severa i one sa juga jer smatram da imaju jedinstvene probleme.

Vuletić je kontrirao Matiću što se tiče Srpske liste:

- Srpska lista je najmanja politička opcija koja je u interesu našeg naroda na Kosovu. Mislim da je to samo produžena ruka Beograda i njegove lažljive politike prema srpskoj zajednici na Kosovu unazad 30 godina, pa tu listu ne odvajam od Vlade Republike Srbije. To jesu sve poruke međunarodnoj zajednici, obećali smo da ćemo izaći na izbore kako bismo se vratili u institucije, ali smo bojkotovali te izbore, kakva li je to poruka.

