Mitropolit raško-prizrenski Teodosije danas je uputio apel Srbima sa Kosova i Metohije da izađu na izbore u što većem broju i izrazio uverenje da će znati da prepoznaju one koji uživaju najviše poverenja i ugleda.

"Ti interesi su pre svega opstanak našeg naroda na ovom prostoru, njegova bezbednost, ekonomski napredak, kao i očuvanje naših svetinja i celokupnog duhovnog i kulturnog nasleđa. U tom pogledu posebno je značajno obezbeđivanje adekvatne i pouzdane zdravstvene zaštite u našim sredinama i obrazovanja koje je zasnovano na očuvanju jezika, kulture i svih vrednosti koje su nas vekovima održale. Crkva se po svojoj prirodi ne može mešati u izbornu volju, jer je njena uloga uvek bila da objedinjuje i povezuje, ne samo svoje vernike, već i da gradi mostove saradnje sa svim ljudima dobre volje, bez obzira na političke uslove u kojima živimo. Zato duboko verujemo da će naši ljudi na Kosovu i Metohiji znati da prepoznaju one koji uživaju najviše poverenja, imaju ugled i moralni integritet i koji su do sada dali doprinos naporima i delovanju Eparhije raško-prizrenske u zaštiti osnovnih ljudskih i verskih prava, kao i svetinja naše Crkve. Iznad svega važno je da izbori u nedelju 9. februara prođu u miru i ljudskom dostojanstvu i da svi pokažu svoju odgovornost i svest da nadilazeći međusobice izaberu one koji će najbolje moći da predstave volju našeg naroda. U tom kontekstu je od suštinskog značaja da se na izbore odazove što veći broj birača koji imaju pravo glasa, kako bi u postojećoj situaciji na Kosovu i Metohiji srpski narod mogao da sačuva svoje osnovne interese i prava i unapredi kvalitet života, kako sadašnjih, tako i budućih generacija - navodi u apelu vladika Teodosije.