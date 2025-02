„Velika je čast biti među vama i hvala vam na tome. Vi ste čuvari srpskog ognjišta za sve Srbe gde god oni bili i zato svi Srbi ma gde oni bili treba da skinu kapu i da vam se poklone. Došao sam da vas pozovem da u nedelju izađete na izbore, da pozovem i one koji se kolebaju da svi Srbi zajedno moraju da budu za Srpsku listu. Pogledajte one narode koji su mnogo manji kako su jedinstveni kada je nacionalni interes u pitanju , a mi se delimo. Ne dajte braćo da se to desi ovog puta. Lava, dvilju životinju da dresirate, isto tako možete i tigra slona, ali Srbe ne možete da dresirate, zato što su Srbi vukovi, Srbi se ne dresiraju. Neki drugi koji se kolebaju kada budu iza paravana neka puste ruku sami ,a olovka će sama znati i zaokružiti Srpsku listu. Svi oni koji mesecima po Srbiji dižu krvave ruke zaboravljaju one krvave ruke koji su isterale 250.000 Srba iz Krajine, zaboravljaju one krvave ruke koje su pobile Srbe u Jasenovcu, na Balkanu se zna ko je i kako krvavio ruke, a studenti u neznanju onih koji su ih loše učili pišu krvave ruke. One profesore koji su ih učili neka je velika istorisjka sramota zbog toga“, rekao je Ristovski.