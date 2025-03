Iako možda mnogo teže podnose školske dane, savladavaju prepreke na putu do škole sa kojima se njihovi vršnjaci ne suočavaju, Andrea i Jovan, učenici 6. i 8. razreda ove škole, iako dolaze iz susednih sela, ne traže mnogo. Ono što bi želeli su bolji uslovi u školi i igralište na kojem mogu da provode slobodno vreme.

„Putujem iz sela Leskova do škole u Novom Brdu, dovozi me otac. Najteže je kada padne sneg jer moram pešice. Škola je stara, voleo bih da imamo bolje uslove za učenje”, kaže Jovan.

Dodaje da bi volela da bude kao kada su njeni roditelji išli u školu, kada su one bile pune đaka, da se ljudi vrate u selo, svojim korenima, jer je to svrha života.

„Najviše je ljudi bilo kada su moji roditelji išli u školu, tada su one bile pune. Ja bih volela da se potomci iz porodica koje su ovde živele vrate jer im je zemljište upravo tu, niko to nije niti preuzeo niti prodao. Lepo bi bilo da se vrate i da ovde naprave kuće, jer je na selu ipak najlepše”, kaže Snežana.

„Sama legenda iz staroslovenske mitologije kaže da je Belo Brdo dobilo naziv po belini snega koji se zadržavao zato što potkopaoničko selo a još od antičkog vremena je rudarsko naselje, na šahtama, tako su se zvale jame iz antičkog perioda, nastavljena je eksploatacija olova i cinka, u srednjem veku je bila i dubrovačka kolonija. U periodu kada je Đurađ Branković vladao, 1438.godine, to doba se naziva zlatnim. Danas je nažalost situacija dosta loša, zato što sve više ljudi odlazi pre svega zbog infrastrukture što je žalosno. Upravo je srpsko selo bilo stožer obnove srpske države u doba Krađorđevića i Obrenovića. Jednog dana se možda narod vrati u varošice, ako dođe do duhovne samoobnove, jer će ovakvim tempom migracija doći će do samoumiranja stanovništva”, naveo je Ivanović.