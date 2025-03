On navodi da Uroša, iako je bio najmlađi na seniorskom prvenstvu, to nije sprečilo da dođe do zlata.

„Dukadinović koji je četiri godine zaredom bio prvak, koji je gledao trku, video je da je poslednjih metara bio prvi, vodeći, gde je Uroš u jednoj taktičkoj trci uspeo da pobedi na kraju, gde stvarno nije bilo lako, gde je dan pre toga imao izuzetnu trku, gde je učestvovao na Tromeču i trčao 1.500 metara, a kada vam kažem da je tu buo Armenac koji je imao 3.38, to je vreme sa kojim se uzima medalja na evropskim prvenstvima, a Uroš je tada imao 4.01, što je oko 20 sekundi razlike, gde je Uroš izašao tu jako hrabro i počeo da vodi trku, kontrolisao je trku sve vreme i na kraju mu se to isplatilo, da je prošao sa 3.55, a da je Armenac prošao sa 3.52, da je bio u ilegalu, što bi žargonski rekli. To mu je zatim dalo dalji podstrek da na Balkanijadi osvoji srebrnu medalju u štafeti 4 puta 400. Dve trke u jednom danu nije malo, ozbiljne su to trke bile, branio je dres reprezentacije Srbije i uspeo je da popravi svoj lični rekrod i na 800 metara. Usledio je šlag na torti, što bi se reklo, na kraju to Državno prvenstvo, gde smo tempirali formu za to Državno prvenstvo, gde je u jednoj taktičkoj trci, jedino on istrčao ispod 1.55 što mu je donelo i zlatnu medalju“, navodi trener.