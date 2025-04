- Pored naroda koji nas svakodnevno bodri na ovom putu podrške našoj državi Srbiji i predsedniku, veliku podršku svima nama pružaju naše porodice, komšije, prijatelji. Svi su se oni verujte sekirali kada su videli kroz kakve smo vremenske uslove prošli, da nas je pratio i sneg, kiša, vetar... Ali svi to gledamo kao jedno iskušenje kroz koje prolazimo, i verujte da nas je to samo još dodatno ojačalo i motivisalo da izdržimo kako bismo stigli do cilja i pružili podršku našem predsedniku – kaže Nikola i ponosno pokazuje tri prsta dok nosi srpski barjak, kao i ostali njegovi sunarodnici sa Kosova i Metohije koji su na putu ka Beogradu.