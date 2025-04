Kako se navodi, postupak protiv Milenkovića bio je ništa drugo nego politički lov i fabrikovana hajka na nevinog čoveka, koji je osuđen za teško krivično delo bez ikakvih materijalnih dokaza, mnogo godina nakon što je navodno krivično delo počinjeno, iako je čitavo to vreme osuđeni bio dostupan pravosudnim organima.

"Hajka je, kako to obično biva u postupcima ove vrste, započela klevetom komšije sa kojim je Milenković imao istoriju nesuglasica, a proces je fabrikovan u hodu, kako bi se opravdalo ničim zasluženo hapšenje nevinog čoveka. Po ko zna koji put, lična osveta ili koristuljublje jednog nepouzdanog svedoka, iskorišćena je kako bi nevinom čoveku bio uništen život, a budući da ovo nije prvi put da se slične anomalije događaju u pravosudnom sistemu pod kontrolom Prištine, to nas neminovno dovodi do zaključka da je pravosuđe na Kosovu i Metohiji politički instrument za progon Srba", navodi se u saopštenju.