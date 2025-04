Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije , služio je vaskršnju liturgiju u Pećkoj patrijajršiji, iz koje je poželeo mir među svim ljudima i narodima, bez obzira na to kako se zovu i na koji način se obraćaju Bogu.

„Jer mi znamo da će Bog nas pitati, ne šta je nama drugi činio, nego šta smo mi drugom činili. Jako je važno da činimo ono što je u skladu sa ljubavlju vaskrslog Gospoda koji je postao jedan od nas i koji je prevario smrt. Ušao u njenu samu maticu, iznutra je razorio, i ne samo pokazao, i ne samo to, nego i učinio da nam žuvot bude jedina realnost. Važno je da to znamo gde god se nalazimo, važno je da to znamo ovde i u ovoj svetinji, Pećkoj patrijaršiji, važno je da kao ljudi znamo da smo kao ljudi jedni drugima potrebni. Onaj koji kaže, nisi mi potreban, najpre je odbacio Boga, a onda odbacujući drugog čoveka, sebe survava u mrak i grob samoće i individualizma“, rekao je patrijarh.