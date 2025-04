Kako se navodi u saopštenju suda, "postoji osnovana sumnja da su B. T., M. I. i N. Č. u svojstvu službenika-čuvara zatvora u Prištini i zatvora u Lipljanu, tokom 1998-1999, u saučesništvu sa drugim čuvarima, postupali suprotno i kršili pravila međunarodnog prava tokom oružanog sukoba, sistematski zlostavljajući albanske zatvorenike, mučeći ih na nehuman način raznim sredstvima kao što su gumene palice, metalne šipke, udarci nogama i pesnicama, do tačke davljenja, nanoseći im telesne povrede".

" Ovi paušalni navodi su takvi da ukoliko bi ime Boban Tonić zamenio sa mojim imenom, jednako bi se moglo procesuirati. Ne postoji niti jedan konkretan događaj, niti jedan konkretan datum, niti jedna konkretna radnja za koju se on tereti, samo se na jedan paušalan način kaže da je on navodno maltretirao stanovništvo tokom rata 1998. i 1999. godine ", rekao je Miljković.

"Mi smo na sednici tražili da nam daju delove izjave tih svedoka, da se vidi šta je to Boban uradio, šta je to nezakonito što je uradio, međutim, ostali smo uskraćeni za odgovor. Tražili smo takođe rešenje o pokretanju istrage, ni to nismo dobil zato što navodo treba da se redaktira, da mi ne bismo videli identitetet drugih ljudi. Veoma neozbiljo, paušalno ponašanje specijalnog tužilaštva, rekao bih, kao i uvek, već sam kroz praksu upoznat sa njihovim radom", ocenio je Miljković.