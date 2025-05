Da li je pomoglo?

Nebezbednost

Od životinja dobijete ono što nudite

"Ja se osećam bezbedno, da. Zato što ja životinje obožavam. Generalno prilazim životinjama sa nežnošću. A svako ko priđe životinjama na bilo koji drugi način, naravno da dobije to što nudi, odnosno opasnost. Tako da, eto to je moj odgovor", kazala je mlađa sugrađanka.

"Za mene je svaki pas divan. Ja lično, pričam u svoje ime, mislim da pas nikada bez razloga ne napada, što sam se uverila više puta. Obično dobije ili udarac nogom, ili ga gađaju kamenom i tako to, i on to u svojoj glavi ima. Interesantno da je da određeni tip ljudi napada. On neće sve ljude, ima određeni tip, kao recimo, sa kapom na glavi – jako je razdražljiv jedan pas. A ovi drugi, nisu opasni", poručuje, dodajući:

Azil i sterilizacija kao dugoročna rešenja

"To je prva i osnovna mera protiv toga da se psi nanovo rađuju, kako da kažem.. Oni rađaju i umiru kao ljudi. Mislim da je to glavni problem i mi vlasnici treba da vodimo računa. To je ono najbitnije, znači, mnogo manje pasa bi bilo, što je bolje i za pse, jer ovako stradaju bezveze, truju ih, ne znam da li znate za to, oni truju pse. To je strašno“.