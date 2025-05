„Ne zaboravljamo svoje korene, izvore, veru i crkvu, sveto pravoslavlje, kosovski zavet i krst časni, da nas Bog i ljudi po ljubavi i dobru prepoznaju. To je veličina i blagoslov naše svete vere. Da nosimo Hrista u srcu svome, da on bude gospodar na prestolu duše i bića našeg, jer je čovek hodajući krst. Bog nas je tako stvorio“, poručio je on.