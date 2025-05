„Optužnica koju je predstavio tužilac tvrdi da je moj klijent učestvovao sa nekim drugim licima u premlaćivanju tri ostećena civila albanske nacionalnosti i to je kvalifikovano kao ratni zločini...Tvrdim na osnovu dokaza, da moj klijent nije bio redovni rezervni policajac i da nije ucestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Jedini način da dođemo do istine je da savesno procenimo kredibilitet oštećenih i saslušanih svedoka, da bi izveli zaključak koji je najvažniji, a to je da li je specijalni tužilac pružio sudu dokaze koji van svake sumnje pokazuju da je moj klijent izvršio krivično delo", rekao je on.