"Srbija je bila i ostala jedna od najfunkcionalnijih multietničkih država u Evropi, i to mogu da posvedoče brojne nacionalne manjine od Subotice do Bosilegrada, i poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina jeste predstavnik ideologije koja je dovela do jednog od najvećih etničkih čišćenja u modernoj istoriji", naveo je direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković na kritike na račun Beograda koje je danas izneo Dželjaj Svečlja.