"Videli ste šta je naš komšija Albanac uradio ovde gde je bila ploča mog pokojnog deteta, gde je već 30 godina. Nikome nije smetala, a sada odjednom nekome smeta. U nedelju, Albanac je došao sa brusilicom, posekao ploču i bacio je. Vlasnik kuće, pored koje se nalazila ova ploča bio je Srbin, sada je u vlasništvu Albanca. On nikog nije obavestio da će to uraditi, ni mene kao roditelja, samovoljno je to uradio. Posle 30 godina meni po drugi put ubijaju dete", kazao je Perić, podsećajući da prema zakonima, spomen ploče, koje se podvode pod kategoriju krajputaša dozvoljene su na javnim površinama i privatno lice nema prava da ih uništava.