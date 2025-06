- Sve ovo što on radi poslednjih par godina ima za cilj da istisne Srbiju sa severa Kosova. On tu politiku naziva politika proširenja suvereniteta na sever Kosova, dakle želi da uspostavi kontrolu prištinsku, koja nije postojala na severu Kosova i u tome je u velikoj meri uspelo. Dakle, jedan od najznačajnijih koraka je bilo ukidanje dinara, odnosno, platnog prometa sa Srbijom. Zatvaranje niza stručnih institucija ovde, recimo, Poštanske štedionice, pošta, kao i razne nove institucije koje su zatvorene u poslednjih godinu i po dana. Tako da je on u velikoj meri uspeo u tom naumu da Srbiju istisne sa Kosova i da uspostavi svoju kontrolu - rekao je Ognjen Gogić, politički analitičar.