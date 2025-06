Zajednički odbor Severne i Južne Mitrovice trebao je biti formiran pre skoro 17 godina, a do njegovog početka rada došlo je samo 4 meseca pre lokalnih izbora, što ostavlja utisak da su pre svega albanski političari polako ušli u političku kampanju. Analitičari smatraju da ovakav odbor može imati spoj efekat, samo ako se bude bavio lokalnim temama i problemima, kojih je mnogo, a da teme njegovog rada ne budu visoka politika.

- Mislim da oni treba da funkcionišu u delovima gde mora da bude saradnja, to je u tim nekim lokalnim stvarima, kako funkcioniše lokalni vodovod, kako funkcioniše lokalna infrastruktura, kako da se uredi tok reke Ibar, jer to su neke stvari koje mora da odluče i da sarađuju dve opštine, a ne treba se baviti nekim većim političkim temama, jer mislim da to nije tema tog odbora - kaže Aleksandar Rapajić, NVO ACDC Kosovska Mitrovica.