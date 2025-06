Tri srpske porodice iz Leposavića su od tzv. predsednika opštine dobili obaveštenje da do petka vrate ključeve od stanova koje su dobili od Komesrijata za izbeglice, a koji su građeni sredstvima Vlade Repubike Srbije i Danskog saveta za izbeglice. U slučaju da do 27. juna to ne urade na teren će izaći pripadnici tzv.kosovske policije.