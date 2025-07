„Imamo tri mosta, dosta, sasvim dovoljno. Glavni most, onaj ka Suvom Dolu i ovaj dole“, kazao je ovaj sredovečni Mitrovčanin.

Sa njim je saglasan njegov sugrađanin, koji takođe ponavlja da postoji glavni most preko reke i da im drugi ne trebaju.

„Ništa nam ne treba most, imamo ga. Ništa nam ne treba. Ni jedan, ni drugi. Ovaj glavni imamo, a i on je zatvoren“, podseća.

„Most nam ni u kojom slučaju nije potreban. Imamo već most koji je prohodan. Prelaze ga svakodnevno. Šta bi hteli? Dva mosta? Pa to je tako smešna ideja. Kome je pala napamet? Njemu možda, ali... verovatno i nekome iz inostranstva, da ne nabrajamo kome. Znamo ko njega uči, ko ga podstiče. Šta drugo da kažem? Nadam se da će ova peticija da uspe. Nadam se da će neko da čuje naš glas, mada je to teško“, kazala je ona.