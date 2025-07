Petković je za RTS rekao da je ogroman broj građana juče potpisao peticiju protov izgradnje dva mosta, koju je pokrenula Srpska lista, i dodao da građani mogu i danas i sutra od 8 do 12 sati da potpišu peticiju u Kosovskoj Mitrovici i da iskažu nezadovoljstvo zbog potpuno nelegitimne i opasne odluke vlasti u Prištini.

Petković je naveo da severni deo Kosovske Mitrovice sa južnim delom već povezuju četiri mosta - glavni most u centru, mostovi kod Dudinog krša, kod železničke stanice i kod stadiona, a da je Aljbin Kurti želi da izgradi još dva nova mosta u neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru.

- I zato gradi te mostove. Ne samo da je to suprotno Sporazumu o mostu iz 2015. godine, gde je jasno dogovoreno na koji način glavni most preko Ibra može da funkcioniše, već se taj sporazum odnosi i na bezbednost u prostoru oko mosta. Kurti direktno kršeći sporazum i ide u izgradnju dva nova mosta sa leve i desne strane već postojećeg mosta - rekao je Petković.

Naglasio je da su jedinstvo i sloga pretpostavka opstanka srpskog naroda na KiM i da država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić čine apsolutno sve da se to jedinstvo sačuva i da se pomogne srpskom narodu na KiM.

- A kroz to jedinstvo i kroz ovu snažnu peticiju i glas Srba sa severa KiM poslaće se jasna poruka da Kurti nema šta da traži na severu KiM i da nema pravo da otvara dva nova mosta koji samo mogu da budu izvor novih napada i incidenata - naveo je Petković.

- To ne sme da se dozvoli i međunarodna zajednica mora da zaustavi ovaj teror Aljbina Kurtija - istakao je Petković.

- Zato sam zahvalan KFOR-u koji danonoćno već godinama čuva most na Ibru, tamo su stalno prisutni karabinjeri, zahvaljujući njihovom prisustvu, Kurti nije uspeo da otvori most. A otvaranjem tog mosta se otvaraju ogromni rizici po bezbednost Srba na severu KiM. Nadam se da će KFOR, kao i do sada, postupati razumno i da neće dozvoliti Kurtiju da se ovako ponaša - rekao je Petković.