„Zahvaljujući plastenicima, sezona uzgoja povrća biće značajno produžena od marta pa sve do novembra što će u velikoj meri povećati količinu proizvedene hrane, ali i ekonomsku sigurnost porodica“ , kaže Gujon.

On je istakao važnost ove podrške jer ulaganje u poljoprivredne i stočarske kapacitete porodica je ulaganje u opstanak vrednog i hrabrog naroda na Kosovu i Metohiji.

„Iza svakog traktora, plastenika ili stočnih grla koje delimo Srbima na Kosovu i Metohiji stoji nekoliko hiljada donatora iz Francuske. To nije samo materijalna pomoć već ogromna moralna podrška. Nastavićemo da budemo most koji spaja one kojima je KiM u srcu sa onima koji tamo žive“, podvukao je Gujon.