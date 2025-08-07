Slušaj vest

Odlukom tzv. Vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je izgradnja još dva mosta koji spajaju južni i severni deo grada.

Dok građani imaju različita mišljenja o tome da li su oni u ovom trenutku potrebni, zamenik predsednika opštine Severna Mitrovica Skender Sadiku smatra da je to pre svega političko prikupljanje bodova pred predstojeće lokalne izbore 12. oktobra.

Sadiku o izgradnji mostova u Kosovskoj Mitrovici: Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari Izvor: Kurir televizija

Jedan od dva mosta namenjen je i za saobraćaj, ali i pešake, dok će drugi biti samo pešački most.

- Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari. Gradnja mosta je pred lokalne izbore i pri završetku izbora na centralnoj vlasti, postoji mogućnost i prevremenih izbora. Dobitak imaju političari i oni koji grade - kaže Skender Sadiku.

Završetak radova na oba mosta biće krajem septembra, što upada u političku kampanju pred predstojeće izbore.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteSRBI NA KIM"NE TREBAJU NAM NOVI MOSTOVI, IMAMO IH DOVOLJNO" Srbi iz Severne Mitrovice jasni: Peticija je naš glas (VIDEO)
viber_slika_2025-07-07_09-06-06-056.jpg
PolitikaOTVARANJE MOSTA NA IBRU JE KORAK KA UKIDANJU OPŠTINE SEVERNA MITROVICA! Radojević: Postoji opravdan razlog zašto je on zatvoren
img-2603.jpg
PolitikaLAJČAK: Nije pravo vreme da se otvori most preko Ibra
whatsapp-image-20200622-at-19.09.03.jpg
DruštvoMISLIO JE DA JE NESTALA U POGROMU: Posle 20 godina, Stefan je pronašao Milicu koju je na Kosovu štitio od Albanaca
2166729-susretposle20godinamilicaizanstefan1160x870-edit.jpg

"USTAV TZV. KOSOVA JE PREPISAN OD EVROPSKIH ZEMALJA NA BRZINU!" Rapajić: Ustavni sud u Prištini još nije doneo odluke o formiranju skupštine! Izvor: Kurir televizija