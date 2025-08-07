Slušaj vest

Odlukom tzv. Vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je izgradnja još dva mosta koji spajaju južni i severni deo grada.

Dok građani imaju različita mišljenja o tome da li su oni u ovom trenutku potrebni, zamenik predsednika opštine Severna Mitrovica Skender Sadiku smatra da je to pre svega političko prikupljanje bodova pred predstojeće lokalne izbore 12. oktobra.

Sadiku o izgradnji mostova u Kosovskoj Mitrovici: Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari Izvor: Kurir televizija

Jedan od dva mosta namenjen je i za saobraćaj, ali i pešake, dok će drugi biti samo pešački most.

- Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari. Gradnja mosta je pred lokalne izbore i pri završetku izbora na centralnoj vlasti, postoji mogućnost i prevremenih izbora. Dobitak imaju političari i oni koji grade - kaže Skender Sadiku.

Završetak radova na oba mosta biće krajem septembra, što upada u političku kampanju pred predstojeće izbore.

