"PROFITIRAĆE JEDINO POLITIČARI" Izgradnja mostova u Kosovskoj Mitrovici mamac za političke poene? Radovi će biti gotovi samo par dana pred izbore
"Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari. Gradnja mosta je pred lokalne izbore i pri završetku izbora na centralnoj vlasti"
Odlukom tzv. Vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je izgradnja još dva mosta koji spajaju južni i severni deo grada.
Dok građani imaju različita mišljenja o tome da li su oni u ovom trenutku potrebni, zamenik predsednika opštine Severna Mitrovica Skender Sadiku smatra da je to pre svega političko prikupljanje bodova pred predstojeće lokalne izbore 12. oktobra.
Jedan od dva mosta namenjen je i za saobraćaj, ali i pešake, dok će drugi biti samo pešački most.
- Ovo je most gde će da profitiraju jedino političari. Gradnja mosta je pred lokalne izbore i pri završetku izbora na centralnoj vlasti, postoji mogućnost i prevremenih izbora. Dobitak imaju političari i oni koji grade - kaže Skender Sadiku.
Završetak radova na oba mosta biće krajem septembra, što upada u političku kampanju pred predstojeće izbore.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs