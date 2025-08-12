Pripadnici tzv. kosovske policije jutros su, po nalogu tužilaštva, u Prištini uhapsili R.M. pod sumnjom za navodno počinjeni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine.

Kako je navelo u saopštenju tužilaštvo privremenih institucija u Prištini, sumnja se da je R.M. u periodu od 29. do 31. marta 1999. godine, zajedno sa pripadnicima srpskih policijskih i vojnih snaga, učestvovao u ubistvu 34 albanska civila u selu Burim, opština Mališevo.