Slušaj vest

Pripadnici tzv. kosovske policije jutros su, po nalogu tužilaštva, u Prištini uhapsili R.M. pod sumnjom za navodno počinjeni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine.

Kako je navelo u saopštenju tužilaštvo privremenih institucija u Prištini, sumnja se da je R.M. u periodu od 29. do 31. marta 1999. godine, zajedno sa pripadnicima srpskih policijskih i vojnih snaga, učestvovao u ubistvu 34 albanska civila u selu Burim, opština Mališevo.

Dodaje se da će tužilaštvo u predviđenom roku sudu u Prištini podneti zahtev za određivanje pritvora osumnjičenom.

Kurir Politika/ Kosovo online

Ne propustitePolitika"SPREČENA LANČANA REAKCIJA PRIZNANJA TZV. KOSOVA" Milivojević o aktivnom angažmanu Srbije: Poseta afričkim državama je od velikog interesa
111598_250721.07_01_27_20.Still013.jpg
PolitikaSRBIMA SE POLAKO GASI SVAKA NADA ZA BUDUĆNOST NA KIM! Drecun: Strahujem da će Kurti nastaviti sa terorisanjem srpskog naroda
Sequence 09.02_36_52_02.Still009.jpg
PolitikaNIKOLIĆ O PUCANJU NA SRPSKOG MLADIĆA KOD LEPOSAVIĆA: Neprofesionalno, bahato ponašanje Kurtijevih policajaca na severu Pokrajine
Danijela Nikolic.jpg
PolitikaIDEJA O MEĐUSOBNOM PRIZNJANJU BEOGRADA I PRIŠTINE SMEŠNA: Grenel o situaciji na KiM i planovima Amerike - Evo šta im je PRIORITET
whatsapp-image-20231025-at-1.24.04-pm.jpg