Mitrović je precizirao da je Đorđeviću pritvor produžen do 14. oktobra. On je dodao da je na ovo rešenje uložena žalba Apelacionom sudu.

Srbin Miljojko Đorđević uhapšen je 15. maja u Severnoj Mitrovici. Njega Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin nad albanskim civilima u opštini Zvečan.

Kurir.rs/Kosovo online

