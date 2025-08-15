Slušaj vest

„Nakon što je Sudsko veće odbilo njihove zahteve za privremeno puštanje na slobodu, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići podneli su žalbe Apelacionom sudu. Veće Apelacionog suda je 13. avgusta odbacilo sve tri žalbe“, objavio je Specijalni sud.

Veseljijeva odbrana je tvrdila da se rizikom, čije je postojanje utvrdilo sudsko veće, može efikasno upravljati privremenim puštanjem na slobodu uz uslove koje sprovodi kosovska policija.

Odbrana Redžepa Seljimija se pozvala na garancije koje je pružila kosovska policija, a tvrdili su i da završetak izvođenja dokaza tužilaštva uveliko smanjuje verovatnoću da će optuženi preduzeti radnje koje ometaju proces.

Specijalno tužilaštvo je 30. septembra 2022. podnelo potvrđenu i izmenjenu optužnicu protiv Tačija, Veseljija, Krasnićija i Seljimija, sa 10 tačaka optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Sva četvorica su se u novembru 2020. izjasnili da nisu krivi.