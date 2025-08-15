Slušaj vest

Glavni tužilac Specijalnog tužilaštva, Bljerim Isufaj, rekao je na pres konferenciji u Prištini da je optužnicom “urađen veliki posao kako bi bila zasnovana na dokazima, uprkos činjenici da je podignuta u odsustvu okrivljenih“.

Tužilac u ovom slučaju, Atde Dema, potvrdio je da “optužnica obuhvata 21 optuženog, za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u vezi sa događajima u periodu januar-jun 1999. godine na teritoriji Kosova, u kontekstu oružanog sukoba i rata koji se u to vreme vodio”.

“Prema prikupljenim dokazima, postoji osnovana sumnja da su okrivljeni (21), vršeći efektivnu kontrolu i vlast nad oružanim snagama u relevantnim oblastima širom teritorije Kosova, odnosno tadašnja jugoslovenska vojska i srpska policija, imali dovoljno saznanja ili razloga da znaju da su pripadnici tih snaga počinili radnje strogo zabranjene međunarodnim humanitarnim pravom”, rekao je Dema a prenose mediji u Prištini.

Sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.

Kurir.rs/RTS

