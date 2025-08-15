Slušaj vest

Srpska lista predstavila je danas kandidate za predsednike u opštinama sa srpskom većinom. Lider Srpske liste Zlatan Elek rekao je da se radi o ljudima koji su se dokazali na delu i pokazali u odbrani interesa Srba.

Među kandidatima, dodao je, su i nova lica koja su prikazala odlične rezultate.

Kandidat Srpske liste za predsednika opštine Leposavić je Zoran Todić, Saša Milošević kandidovaće u Novom Brdu, Goran Dančetović u Obiliću, Ivica Tanasijević u Štrpcu, Miloš Perović u Zubinom Potoku, Dragiša Milović u Zvečanu, Novak Živić u Gračanici, Tanja Antić u Ranilugu, Dragan Petković u Partešu, Božidar Dejanović u Klokotu i Milan Radojević u Kosovskoj Mitrovici.

Lokalni izbori na Kosovu raspisani su za 12. oktobar.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaNA KOSOVU I METOHIJI NE POSTOJI NI PRAVO, NI PRAVDA Srpska lista o skandaloznoj presudi trojici Srba: Politička odmazda protiv srpskog naroda
srpska lista.jpg
SRBI NA KIMREDOVI ISPRED PROSTORIJA SRPSKE LISTE U SEVERNOJ MITROVICI: Veliki broj ljudi potpisuje peticiju protiv gradnje mostova na Ibru
viber_slika_2025-07-09_11-10-49-840_0.jpg
SRBI NA KIMIGOR SIMIĆ IZ SRPSKE LISTE: Redovi za potpisivanje peticije pokazuju da su Srbi protiv Kurtijevih mostova
igor simić.jpg
SRBI NA KIMNAROD ČEKA U REDU DA POTPIŠE PETICIJU: „Protiv izgradnje Kurtijevih mostova“ za svega 15 minuta potpisalo više od 100 ljudi
viber_slika_2025-07-07_09-05-09-131_-_kopija.jpg
SRBI NA KIMPREDSEDNIK SRPSKE LISTE DR ELEK: Naše najjače oružje protiv progona Srba - sloga i jedinstvo
Zlatan Elek.jpg