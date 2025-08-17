Slušaj vest

Prema navodima tzv. kosovske policije, dojava o požaru primljena je u 4.20 časova, a vatrogasne jedinice su brzo reagovale i lokalizovale vatru.

„Izgoreo je prvi sprat kuće, gde se nalazi štamparija. Niko nije povređen, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Za sada nema osumnjičenih“, saopštila je policija za Zubin Potok INFO.

Kako javlja portal Indeks onlajn, mesto događaja je tokom jutra bilo obezbeđeno policijskim trakama, a u blizini se nalazilo vozilo kosovske policije.

Kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, danas oko 04.30 časova, policija je primila informaciju o požaru koji je zahvatio zgradu (kuću) u selu Ugljar u Zubinom Potoku.

Policijske jedinice su odmah izašle na lice mesta, dok su vatrogasne jedinice lokalizovale i ugasile požar.

„Požar je zahvatio jedan sprat kuće (prostorija koja ranije je služila kao štamparija) i prouzrokovao materijalnu štetu. Srećom, nije bilo povređenih. U vezi sa ovim slučajem, Regionalne istražne jedinice u okviru Regionalne direkcije u Severnoj Mitrovici vode računa o tome, a u vezi sa tim je obavešten veštak za požarnu prirodu radi utvrđivanja uzroka požara. Po nalogu državnog tužioca pokrenut je slučaj „Izazivanje odgovorne opasnosti“, piše na kraju saopštenja.