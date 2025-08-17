Tom prilikom naneta je ogromna materijalna šteta, a sasvim je očigledno da je napad politički motivisan, sa jasnom namerom da se kandidati Srpske liste i njihove porodice zastraše i spreče u svojoj borbi za interese srpskog naroda, navodi se u saopštenju Srpske liste.

- Nije prvi put da pojedincima smeta naš poziv na jedinstvo, slogu i sabornost, ali poručujemo da nas nikakvi pritisci i pretnje neće pokolebati u odbrani našeg naroda i prava na život u miru i sigurnosti. Zahtevamo hitnu i nezavisnu istragu ovog napada, koja mora biti sprovedena pod budnim okom međunarodnih organizacija, pre svega Euleksa, jer s pravom sumnjamo u želju i kapacitet kosovske policije da ovaj slučaj istraži na profesionalan i nepristrasan način. Rukovodstvo Srpske liste će danas obići gospodina Perovića. Ujedno šaljemo jasnu poruku da čvrsto stojimo uz sve naše kandidate, čvrsto rešeni da se izborimo za pravdu, sigurnost i mir za sve naše građane, piše u saopštenju Srpske liste.