Igor Simić je, na konferenciji za novinare Srpske liste, na kojoj su predstavljeni kandidati te stranke za gradonačelnike opština sa srpskom većinom, povodom formiranja Albanskog saveza koji predvodi aktuelni zamenik gradonačelnice Gračanice Ljeutrim Ajeti, kao proizvoda saradnje četiri najveće albanske partije na Kosovu, Samoopredeljenja, DPK, DSK i ABK, i učešća tog saveza na izborima za gradonačelnika i odbornike u Gračanici, istakao da po tom pitanju zabrinjava ćutanje međunarodne zajednice.

„Srpskoj listi se spočitavalo da nema dovoljno političkog pluralizma i sličnih stvari. Nažalost, takve komentare ne čujemo od međunarodnih predstavnika danas, kada se oni koji ne mogu da sastave skupštinu u Prištini, ujedinjuju da se bore za mesto gradonačelnika ili odbornika u opštini sa srpskom većinom kakva je Gračanica“, rekao je Simić.

Kako je dodao, to je ono što zabrinjava Srpsku listu, te da će o tome detaljnije govoriti tokom kampanje.

„Uviđamo tendenciju centralnih vlasti u Prištini da se u opštinama sa srpskom većinom, pre svega južno od Iibra, upisuju glasači iz opština sa albanskom većinom sa namerom da se promeni etnička struktura glasača i eventualno etnička struktura odbornika u tim lokalnim samoupravama“, zaključio je Simić.