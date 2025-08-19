"NE ŽELE NI STOLICE U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE U SPORTSKOJ HALI" Nemanja Biševac o nastavku terora na KIM: Udarili su na sport i kulturu, pretili su nam hapšenjem!
Potpredsednik Srpske liste Ivan Zaporožac upozorio je da se nad Srbima u Severnoj Mitrovici sprovodi tiho, ali sistematsko institucionalno nasilje, koje ima sve obrise etničkog čišćenja. On tvrdi da se Srbi svakodnevno suočavaju sa pritiscima, ignorisanjem njihove volje i pokušajima brisanja njihovog identiteta kroz političke, kulturne i administrativne poteze lokalnih vlasti.
O ovoj temi za Kurir televiziju govorio je Nemanja Biševac, član predsedništva Srpske liste.
- Žele na sve načine da pritisnu, zastraše i oteraju srpski narod. Dugi niz godina traje pritisak što se tiče sporta i kulture, srpskim klubovima je godinama zabranjen ulazak na prostor Kosova i Metohije. Što se tiče kulture, u prethodnom periodu imali smo nasilno oduzimanje prostorija, biblioteka, kulturnog centra i gradskog muzeja, tako da je to sad samo kulminiralo ovim poslednjim događajima, održavanjem festivala i održavanjem tri na tri turnira - ispričao je Biševac.
Kako je dalje naveo, bili su suočavani i sa pretnjama da će biti uhapšeni jer su negodovali prilikom pomenutih događaja.
- Narod je tada pokazao slogu i izrazio šta misli.
Biševac je napomenuo i informaciju do koje je došao pre samog uključenja u program Kurir televizije.
- Dok sam dolazio ovamo, dobio sam informaciju da će čak i u sportskoj hali zameniti stolice, da je opština Severna Mitrovica raspisala tender da crveno-plavo-bele stolice zamene zeleno-belim stolicama. Očigledno da se gradonačelnicima žuri da unište sve što je srpsko na ovim prostorima - zaključio je.
