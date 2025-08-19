Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Ivan Zaporožac upozorio je da se nad Srbima u Severnoj Mitrovici sprovodi tiho, ali sistematsko institucionalno nasilje, koje ima sve obrise etničkog čišćenja. On tvrdi da se Srbi svakodnevno suočavaju sa pritiscima, ignorisanjem njihove volje i pokušajima brisanja njihovog identiteta kroz političke, kulturne i administrativne poteze lokalnih vlasti. 

O ovoj temi za Kurir televiziju govorio je Nemanja Biševac, član predsedništva Srpske liste.

"NE ŽELE NI STOLICE U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE U SPORTSKOJ HALI" Nemanja Biševac o nastavku terora na KIM: Udarili su na sport i kulturu, pretili su nam hapšenjem! Izvor: Kurir televizija

- Žele na sve načine da pritisnu, zastraše i oteraju srpski narod. Dugi niz godina traje pritisak što se tiče sporta i kulture, srpskim klubovima je godinama zabranjen ulazak na prostor Kosova i Metohije. Što se tiče kulture, u prethodnom periodu imali smo nasilno oduzimanje prostorija, biblioteka, kulturnog centra i gradskog muzeja, tako da je to sad samo kulminiralo ovim poslednjim događajima, održavanjem festivala i održavanjem tri na tri turnira - ispričao je Biševac.

Kako je dalje naveo, bili su suočavani i sa pretnjama da će biti uhapšeni jer su negodovali prilikom pomenutih događaja.

JUTARNJI CLEAN.02_19_10_15.Still015.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Narod je tada pokazao slogu i izrazio šta misli.

Biševac je napomenuo i informaciju do koje je došao pre samog uključenja u program Kurir televizije.

- Dok sam dolazio ovamo, dobio sam informaciju da će čak i u sportskoj hali zameniti stolice, da je opština Severna Mitrovica raspisala tender da crveno-plavo-bele stolice zamene zeleno-belim stolicama. Očigledno da se gradonačelnicima žuri da unište sve što je srpsko na ovim prostorima - zaključio je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteSRBI NA KIMMINISTAR ĐURIĆ: Srpski narod pokazao da ga teror Aljbina Kurtija nije slomio
zzf240517007.jpg
Srbija"NEMAMO PEKARU, NI MESARU - ZA SVE ŠTO TREBA IDEMO U SRBIJU" Skelani dele Bajinu Baštu i Srebrenicu, sve manje meštana ostaje tu da živi: Tamo se i sahranjujemo
1732795447_pogranična-mesta-život-fotorina3.jpg
SRBI NA KIMPROVOKACIJA KOD MANASTIRA GRAČANICA Mašu albanskim zastavama i vređaju: Građani uznemireni! (VIDEO)
Screenshot 2024-11-28 222913.jpg
SrbijaNIKOLA OSTAO NEPOKRETAN ZBOG ZALUTALOG METKA, A KRIVCA NEMA: Jedinstven slučaj do danas ostao MISTERIJA - sada došao i do Evropskog suda, advokat otkrio detalje
Nikola Perišić
"NIJE OPALO INTERESOVANJE ZA UPIS, PROŠAO JE DOBRO" Budući brucoši sada strepe da li će moći na studije, profesor Petrov tvrdi: Veliki broj njih želi da studira Izvor: Kurir televizija