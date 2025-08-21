Slušaj vest

Na putu Velika Hoča-Zočište, mestu gde su pre 27 godina poslednji put viđeni novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić, kojima se nakon toga gubi svaki trag, i danas su se okupili novinari, kolege i članovi porodica, i zatražili rasvetljavanje sudbine dvojice medijskih radnika i pronalaženje odgovornih.

Okupljeni su sa fotografijama otetih novinara u rukama i transparentom na srpskom i albanskom jeziku „Vratite nam naše kolege“, kod ploče posvećene otetim novinarima poručili da neće odustati od pravde. Događaju su prisustvovali i predstavnici Oebsa.

Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac istakla je da je 27 godina dug period da se priča jedna te ista priča, ali da svi novinari dobro znaju koliko je važno da kada se započne neka priča, da se od te priče ne odustane, a pre svega da osvare neki rezultati.

- Iako rizikujemo da smo i javnosti i međunarodnim predstavnicima i pravosuđu postali čak i dosadni sa pričanjem iste priče, mi ćemo rizikovati da budemo dosadni, nastavićemo sa onom istom jednom rečenicom i sa istim onim zahtevom koji upućujemo već godinama unazad. Naše kolege su ovde nestale. Naše kolege, njih sedamnestoro, nestajali su širom Kosova u višegodišnjem periodu, i mi insistiramo da se istrage nakon više od decenije pokrenu i da se počinioci privedu pravdi. Sada to kažemo, govorićemo onoliko puta koliko to bude bilo potrebno - navela je Vanovac.

Ona je zahvalila predstavnicima Oebsa koji su danas prisustvovali obeležavanju godišnjice nestanka novinara.

- Hvala predstavnicima misije Oebs. Misija Oebs je prethodnih godina bila zapravo jedina koja je sa nekom ozbiljnošću zaista pristupala ovom problemu i bila podrška. Među sedamnaestoro nestalih ima Srba, Albanaca i međunarodnih novinara, i upravo zato apelujem da se praksa nastavi, kako bismo mogli da se nadamo da će jednog dana istraga biti pokrenuta i da sa ovog ili nekog drugog mesta kažemo - konačno znamo gde su naše kolege i znamo ko će za to odgovarati - istakla je Vanovac.

Mesto okupljanja obezbeđivali su tzv. Kosovska policija i Kfor.

Podsećamo da su, Ranko Peranić i Đuro Slavuj nestali su 21. avgusta 1998. godine u blizini Velike Hoče kada su krenuli na teren izvršavajuči radni zadatak.

Foto: Youtube Printscreen

U blizini mesta otmice 2012. godine postavljena je ploča u cilju borbe protiv zaborava, a do sada je osam puta bila rušena. Na ploči na srpskom i albanskom jeziku piše: „Ovde su 21. avgusta 1998. otete naše kolege novinari. Tražimo ih“.