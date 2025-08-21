Slušaj vest

Otpravnica poslova u Ambasadi SAD u Prištini Anu Pratipati izrazila je zabrinutost, zbog kako je navela tendencija da se srpskim partijama zabrani učešće na lokalnim izborima 12. oktobra, prenela je Koha.

U izjavi nakon sastanka sa premijerom tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, Pratipati je rekla da je jasno stavila do znanja da je izuzetno važno da Srbi sa Kosova učestvuju na izborima.

- Razgovarala sam sa premijerom u tehničkom mandatu o potezima za koje razumemo da on i Samoopredeljenje razmatraju, a tiču se isključenja nekih političkih partija iz učešća na predstojećim lokalnim izborima. Da budemo jasni, verujemo da svi građani Kosova treba da imaju punu mogućnost da izaberu svoje predstavnike. Veoma je važno da se Srbi sa Kosova uključe u ovaj proces i zabrinuti smo zbog svakog pokušaja da se ograniči njihov izbor. Jasno sam iznela ove stavove premijeru u tehničkom mandatu i naglasila pažnju SAD na ovo pitanje - rekla je Pratipati.

Kurir Politika/ Kosovo online

