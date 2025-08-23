Slušaj vest

Jedanaestu godinu zaredom pokreće se humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora i nastavnih sredstava namenjenih školama i đacima na Kosovu i Metohiji u organizaciji HO Svi za Kosmet.

Ova tradicija traje zahvaljujući svima koji su imali veliko srce i želju da pomognu.

Skupljaju se nove sveske, olovke, gumice, lenjire, šestare, bojice, tempere i sve ostalo što je potrebno jednom đaku, dok ljudi van granica Srbije mogu donirati novčano, za kupovinu pribora.

Za mnoge od njih, svaki komplet svezaka, olovaka ili nastavnog pribora znači ne samo lakše učenje, već i osećaj podrške i sigurnosti da nisu sami. Upravo zato, važno je da zajedno damo doprinos i pokažemo da obrazovanje dece jeste i naša zajednička briga.