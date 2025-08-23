Slušaj vest

Zbog oštećenja vodovodne cevi u Zvečanu obustavljeno je snabdevanje pijaćom vodom u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu, saopštio je Regionalni vodovod Mitrovica.

Kako su iz tog preduzeća objavili na Fejsbuku, nadležne ekipe su na terenu i rade na saniranju kvara.