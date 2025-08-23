PROBLEMI U VODOSNABDEVANJU
SEVERNA MITROVICA I ZVEČAN: Bez pijaće vode zbog oštećenja cevi
Zbog oštećenja vodovodne cevi u Zvečanu obustavljeno je snabdevanje pijaćom vodom u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu, saopštio je Regionalni vodovod Mitrovica.
Kako su iz tog preduzeća objavili na Fejsbuku, nadležne ekipe su na terenu i rade na saniranju kvara.
„Naši timovi se nalaze na terenu i intenzivno rade na saniranju kvara. Odmah po završetku radova, snabdevanje pijaćom vodom će biti normalizovano. Molimo potrošače za razumevanje i zahvaljujemo na strpljenju“, dodaje se u saopštenju Vodovoda.
