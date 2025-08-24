Slušaj vest

Zaporožac je ocenio da je reč o namerno izazvanim incidentima čiji je cilj destabilizacija prilika na severu Kosova.

„Dan nakon održanog veličanstvenog skupa baš na ovom trgu, Kurtijevi policajci su ratovali noćas sa muralima u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Nije im zasmetalo čak ni to što su prekrečili mural patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, kao i nadaleko poznat mural 'Odavde nema nazad'. Ono što sa ovog mesta moram da poručim svim građanima Kosovske Mitrovice je da ostanu mirni, da su ovo namerno izazvani incidenti iza kojih stoji Kurtijeva policija koja želi sukobe na ovim prostorima. Neće proći mnogo dugo, dolaze nam lokalni izbori, vratićemo sve onako kako je bilo. Na kraju, i Kurtiju i svima koji su se noćas obračunavali sa muralima da poručim da odavde nema nazad“, rekao je Zaporožac.

On je istakao da će građani na predstojećim izborima imati priliku da pokažu jedinstvo i odlučnost da očuvaju identitet i slobodu na ovim prostorima.

Kurir.rs/Kosovo online

