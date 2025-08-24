Slušaj vest

Kako je naveo Igor Simić prekrečen i grafit „Odavde nema nazad“.

„Po tom grafitu je Severna Mitrovica bila prepoznatljiva. Pripadnici kosovske policije su provalili i u dvorište Tehničke škole i tamo prekrečili zidove. Nastavlja se tortura i pritisak na Srbe i Srpsku listu“, rekao je Simić.

Kada je u pitanju žalba SL Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije da ne sertifikuje njihove kandidate za učešće na lokalnim izborima 12. oktobra, Simić kaže da rok za odluku ističe sutra u 11.

„Ako se budu držali prava sertifikovaće sve kandidate Srpske liste na lokalnim izborima, ali ovo bi trebalo i da pokaže predstavnicima međunarodne zajednice kako Kurti zamišlja demokratiju i multietnički život na Kosovu. Njemu su potrebni samo Srbi koji će da klimaju glavom i zato pokušava da zabrani Srpsku listu“, rekao je Simić.

Kurir.rs/Kosovo online

