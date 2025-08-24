Slušaj vest

Ovom odlukom, IPŽP je poništio odluku CIK-a od 21. avgusta, kojom je odbio da overi kandidate Srpske liste.

Prema obrazloženju, odluka CIK-a nije bila pravilno zasnovana na zakonu i nije ubedljivo dokazano da dotični kandidati krše član 29. Zakona o opštim izborima, kojim se utvrđuju kriterijumi za pravo da budu birani.

IPŽP je zatražio od CIK-a da overi listu kandidata Srpske liste za opštine u kojima je prijavila učešće na lokalnim izborima.

CIK je odbio da sertifikuje kandidate Srpske liste za lokalne izbore, kada su dva člana glasala za, dvoje su bili protiv, a sedam je bilo uzdržano.

Nakon toga predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je 22. avgusta da je Centralna izborna komisija Kosova, odbijanjem sertifikacije kandidata te liste za predstojeće lokalne izbore, donela diskriminatorsku, protivzakonitu odluku.

Povodom ove odluke CIK-a, oglasili su se i EU i Kvinta, navevši tad u saopštenju da takav čin isključivanja određenih zajednica podriva demokratske principe i urušava poverenje u kosovske institucije.

„Očekujemo od odlazeće vlade i svih političkih partija da se uzdrže od daljih poteza koji bi mogli da ometaju registraciju partija. Sve procedure moraju se sprovoditi strogo u skladu sa pravilima i mandatom Centralne izborne komisije. Istovremeno, ohrabrujemo pogođene partije da u potpunosti iskoriste mogućnosti Žalbenog i prigovornog panela za izbore kako bi potražile pravnu zaštitu“, istakli su tada u saopštenju.