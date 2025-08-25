Nakon uklanjanja murala u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, jutros su slične slike dočekale i građane Leposavića i Sočanice – nepoznate osobe uz asistenciju tzv. kosovske policije prekrečili su murale posvećene Đorđu Lukoviću i Jovanu Milanoviću.
pokušaj da se zatre i sećanje na stradale srbe
U LEPOSAVIĆU I SOČANICI PREKREČENI MURALI STRADALIM SRPSKIM MLADIĆIMA: Strašan prizor dočekao Srbe koji su odali počast Đorđu i Jovanu
Akcija uklanjanja murala i grafita, koju sprovode opštine na severu Kosova, izvedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka i u Leposaviću. Tom prilikom, pored brojnih grafita, nepoznate osobe prekrečile su i dva murala.
Jedan od njih nalazio se na zidu Doma kulture „Sava Dečanac“ u centru Leposavića i bio je posvećen Jovanu Milanoviću Džinu, mladiću koji je pre pet godina preminuo od karcinoma. Mural su naslikali njegovi prijatelji.
Drugi prekrečeni mural nalazio se u centru Sočanice i posvećen je Đorđu Lukoviću. Ovo je inače bio jedini mural u ovom mestu.
