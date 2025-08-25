Slušaj vest

Akcija uklanjanja murala i grafita, koju sprovode opštine na severu Kosova, izvedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka i u Leposaviću. Tom prilikom, pored brojnih grafita, nepoznate osobe prekrečile su i dva murala.

 Jedan od njih nalazio se na zidu Doma kulture „Sava Dečanac“ u centru Leposavića i bio je posvećen Jovanu Milanoviću Džinu, mladiću koji je pre pet godina preminuo od karcinoma. Mural su naslikali njegovi prijatelji.

Drugi prekrečeni mural nalazio se u centru Sočanice i posvećen je Đorđu Lukoviću. Ovo je inače bio jedini mural u ovom mestu.

Kurir.rs/Kosovo online

