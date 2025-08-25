Slušaj vest

Dok doživljava poraz za porazom na političkom terenu u Prištini, istakli su iz Kancelarije za KiM, Kurti svoj debakl pokušava da zamaskira ovakvim provokacijama na severu Kosova, kojima, ocenjuju, direktno želi da dovede do novih tenzija, netrpeljivosti i jaza među narodima na Кosovu.

„U svojoj ogoljenoj mržnji ne razume Кurti da svaki čestiti Srbin nosi u srcu srpsku trobojku, seća se svojih crkvenih velikodostojnika, tragično preminulih srpskih mladića i živi za ideju “Jer odavde nema nazad”, kako je pisalo na prekrečenom grafitu“, poručili su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Kako su dodali, takvim akcijama se ne može sprečiti odlučnost srpskog naroda da čuva svoja ognjišta.

„Sve ovo predstavlja kamen srpske odlučnosti da naš narod ostane svoj na svome i da čuva svoja ognjišta i nikakvim noćnim akcijama, to ne može niko da spreči. Neće se nikada čestiti Srbin sa severa Кosova i Metohije potčiniti Кurtiju ninjegovim slugama i uvek će u srcu ponosno nositi srpsku trobojku i pamtiti svoje pretke i slediti njihov put. Кako naš narod kaže - džaba ste krečili“, naveli su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Juče su u Zvečanu i Severnoj Mitrovici nepoznata lica, uz asistenciju Kosovske policije, prekrečila murale koji su imali veze sa srpskim nacionalnim simbolima i istorijskim ličnostima, a među njima i mural posvećen patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.

Danas su u Leposaviću i Sočanici prekrečeni murali posvećeni tragično stradalim mladićima Đorđu Lukoviću i Jovanu Milanoviću.