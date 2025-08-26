PETKOVIĆ O OTVARANJU MOSTA NA IBRU: Gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je danas da je protivpravno otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, koji je izgrađen na osnovu jednostrane odluke Prištine, novi eskalatorni potez koji direktno potkopava mir na severu KiM.
- Otvaranje mosta je gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU. Zato je Kurti i izabrao da otvori most danas, kada u Beogradu boravi Peter Sorensen - naveo je Petković na mreži X.
Istakao je da je taj potez Prištine brutalno rušenje dijaloga.
U Kosovskoj Mitrovici ranije danas je otvoren za saobraćaj jedan od dva mosta čiju su gradnju počele prištinske vlasti početkom jula, bez konsultacija sa Srbima.
Most se nalazi blizu glavnog mosta na Ibru, koji je zatvoren za saobraćaj i koji neprestano obezebđuju pripadnici KFOR-a.