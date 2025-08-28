Slušaj vest

U selu Brod, opština Štrpce, na Kosovu i Metohiji, juče je u popodnevnim satima došlo do napada vuka na petogodišnje dete, izveštava Radio Borzani. Incident se dogodio u blizini porodične kuće, a prema navodima očevidaca, dete je iznenada napala divlja zver.

Dete je prebačeno u bolnicu i nije životno ugroženo.

Iz policijske stanice u Štrpcu potvrđeno je da je reč o napadu vuka.

"Povređeno dete je odmah transportovano do ambulante u Štrpcu, gde mu je ukazana prva medicinska pomoć, a zatim prebačeno u bolnicu u Uroševcu. Dete nije životno ugroženo i van je životne opasnosti, iako je zadobilo povrede koje zahtevaju dalji oporavak i nadzor", navodi se iz policijske stanice Štrpce.

Kako prenosi Kossev, ovaj događaj dodatno je uznemirio meštane opštine Štrpce, koji su već ranije bili svedoci pojavljivanja divljih životinja u blizini svojih domaćinstava. Pre samo nekoliko nedelja medved u selu Viča napao je i usmrtio domaću kozu, što je izazvalo zabrinutost među stočarima i poljoprivrednicima.

"Posle ovoga više nismo sigurni ni u sopstvenom dvorištu. Strahujemo za decu i stoku, jer se čini da su vukovi i medvedi sve češće blizu naselja", kaže jedan od meštana.

Kurir.rs/Kossev.info

Ne propustiteSrbijaŠOK SCENA USRED BELA DANA KOD PRIJEPOLJA, MEŠTANI VAN SEBE: Čovek obilazio imanje, pa se PRENERAZIO: "Odmah sam izvadio telefon i SNIMIO SVE" (VIDEO)
vuk Prijepolje
SrbijaVUKOVI SE U OVOM KRAJU SPUŠTAJU DO KUĆA Stanovništvo u panici sklanja malu decu, poslato upozorenje svima
shutterstock_1573389376.jpg
SrbijaALEKSANDAR SPASAO VUČICU, A ONDA SE DESILO NEŠTO NEVEROVATNO: "Nije bilo straha jer je ona bila nemoćna i u tako lošem stanju" Dao joj je ovo ime
shutterstock_1573389376.jpg
Srbija"ŠAKALI, VUKOVI, POJEDOŠE NAM SVE KOKOŠKE" Na imanju Cvetkovića zimi nema mira, imali su 10 kokošaka i za jedno veče otišle su sve (VIDEO)
zamedia.jpg
SrbijaMLADIĆ IZ SELA U SRBIJI PRONAŠAO MISTERIOZNE OTISKE ŠAPA OKO KUĆE: Nešto mu ubilo mačka, ali ga nije pojelo nego samo odšetalo, meštanima nije svejedno (foto)
1700914995ivanjicamaskovaproblemisnegfotorina1.jpg