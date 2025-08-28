Slušaj vest

U selu Brod, opština Štrpce, na Kosovu i Metohiji, juče je u popodnevnim satima došlo do napada vuka na petogodišnje dete, izveštava Radio Borzani. Incident se dogodio u blizini porodične kuće, a prema navodima očevidaca, dete je iznenada napala divlja zver.

Dete je prebačeno u bolnicu i nije životno ugroženo.

Iz policijske stanice u Štrpcu potvrđeno je da je reč o napadu vuka.

"Povređeno dete je odmah transportovano do ambulante u Štrpcu, gde mu je ukazana prva medicinska pomoć, a zatim prebačeno u bolnicu u Uroševcu. Dete nije životno ugroženo i van je životne opasnosti, iako je zadobilo povrede koje zahtevaju dalji oporavak i nadzor", navodi se iz policijske stanice Štrpce.

Kako prenosi Kossev, ovaj događaj dodatno je uznemirio meštane opštine Štrpce, koji su već ranije bili svedoci pojavljivanja divljih životinja u blizini svojih domaćinstava. Pre samo nekoliko nedelja medved u selu Viča napao je i usmrtio domaću kozu, što je izazvalo zabrinutost među stočarima i poljoprivrednicima.

"Posle ovoga više nismo sigurni ni u sopstvenom dvorištu. Strahujemo za decu i stoku, jer se čini da su vukovi i medvedi sve češće blizu naselja", kaže jedan od meštana.