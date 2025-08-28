Slušaj vest

Služena je sveta liturgija u porti manastira, a vernici koji su postili pristupili su svetoj tajni pričešća.

Protojerej Dalibor Lazić je u besedi nakon pričesta poručio da su svi događaji iz života presvete Bogorodice, od rođenja do uspenja, neraskidivo vezani za spasenje čoveka.

„Njen način rođenja je poseban, bila je izmoljena od Boga, a Bog je uslišio molitve njenih roditelja. Kao što je i sama rekla prilikom Blagovesti, kada joj se obratio Arhangel Gavrilo ‘Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj’. Te reči upućene su i nama, da svoje srce predamo Gospodu i oslonimo se na Njega, jer je on taj koji daje sve i koji nas vodi ka večnom životu“, poručio je otac Lazić.

Podsetio je i na reči iz Jevanđelja: „Blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je“, dodajući da nije dovoljno samo doći na Liturgiju ili kod kuće pročitati Sveto pismo ili Psaltir, već treba živeti po reči Božijoj.

„Ako budemo tako živeli, zaista ćemo osetiti milost božiju i da je Gospod sa nama. Onaj koji nam daje i pruža sve blagodati, kao što je uslišio molitvu roditelja Presvete Bogorodice, Joakima i Ane, kada im je podario malu Mariju. Tako i mnogima danas uslišava molitve onima koji ga iskreno i od srca traže. Neka nas Gospod i Presveta Bogorodica štite i čuvaju u sve dane života našeg i upućuju na vršenje Božijih zapovesti. Da čitamo Sveto pismo i držimo reč Božiju“, rekao je protojerej i poželeo srećan i blagosloven praznik.

Povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice, manastir Sokolica danas je bio mesto okupljanja velikog broja pravoslavnih vernika iz svih krajeva Kosova, ali i iz centralne Srbije.

Andrijana Živanović istakla je da je Velika Gospojina jedan od najvećih Bogorodičinih praznika, posebno značajan za pravoslavni narod na Kosovu.

„Danas smo se u Sokolici sabrali na Svetoj liturgiji u trenutku kada kroz sabornost uzdižemo molitvu Gospodu, s nadom da će nam pomoći i biti uz nas u svakom trenutku. Jer, kao što znamo, na Kosovu i Metohiji danas nije lako živeti. Ali sa verom, nadom i ljubavlju, uz pomoć Bogorodice, Majke Božije Sokoličke, mi se danas nadamo boljem“, poručila je Živanović.

Vernica Milunka Jovanović istakla je da je ka manastiru krenula ranom zorom kako bi stigla da se pričesti nakon posta.

„Ova mi je svetinja draga, znači mi mnogo. Dolazim otkad sam se udala“, rekla je kratko.

Marija Marsenić naglasila je koliko joj znači da praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavi pod svodovima drevne Sokolice.

„Veliki broj ljudi iz različitih krajeva naše zemlje danas je došao da proslavi praznik. Nadam se da će i ubuduće nastaviti da posećuju ne samo ovaj, već i sve druge manastire i svetinje na Kosovu i Metohiji. Jer, samo u sabranju i zajedništvu možemo odolevati iskušenjima sa kojima se suočava naš narod“, poručila je Marsenić.

Liturgiji su prisustvovali i pripadnici grčkog kontingenta Kfora.

Manastir Sokolica, star više od šest vekova, nalazi se u ataru sela Boljetin, u neposrednoj blizini memorijalnog centra posvećenog čuvenom albanskom kačaku Isi Boljetiniju. Sagrađen je između 14. i 15. veka i predstavlja kulturno - istorijsko dobro od izuzetnog značaja. Iako nema preciznih podataka o ktitoru, pretpostavlja se da je manastir podigao vlastelin po imenu Musa, koji je bio oženjen jednom od sestara cara Lazara.